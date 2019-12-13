英保守党胜选美中贸易谈判传进展 亚股全面收高

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（法新社香港13日电） 外媒报导，中国和美国已达成贸易协议，同时，英国保守党在下议院大选获得压倒性胜利，首相强生因而得以推动脱欧事宜。这两则突如其来的好消息，带动亚洲股市今天全面收红。

据报导，美国总统川普已正式同意一项外界期待已久的美中贸易协议，根据这项协议，华府将取消原定于15日对中国商品加徵的新一轮关税，并调降先前已实施的关税。消息传来，投资人重新将资金转往全球股市。

彭博（Bloomberg News）报导，经过连月高阶贸易协商，美方谈判代表把一项协议交付川普签署，当中指出，美方将延后加徵关税，以换取北京承诺加购美国农产品。

虽然协议尚未定案，但这项消息让投资人松了一大口气。在这之前，全球股市已经过数周折腾，主因美中双方就谈判进程，时而提供正面讯息，时而发表悲观评论。

美中贸易谈判新进展攻占各大媒体头版，与此同时，强生领导的保守党在重要的下院大选中拿下多数席次，取得压倒性胜利。他现在终于拥有足够力量，在国会推动他的脱欧协议。

对市场来说，外传美中已达成贸易协议，再加上英国保守党胜选，这是双重正面消息，带动亚洲股市今天收盘上涨。

东京股市日经225指数终场大涨2.6%，收24023.10点。香港恒生指数上涨2.6%，收27687.76点。上海综合指数收盘收涨1.8%，收2967.68点。

首尔股市收涨1.5%。台北股市上涨0.8%。新加坡股市上涨0.6%。雪梨股市上扬0.5%。

© 2019 AFP