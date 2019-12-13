阿富汗驻军基地附近遇袭 美火大暂停与塔利班和谈

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（法新社华盛顿12日电） 阿富汗境内一座美国空军基地附近昨日发生攻击案后，美方今天宣布暂停与塔利班（Taliban）会谈。

负责阿富汗和平谈判的美国特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在推特（Twitter）上说：「我今天会见塔利班时，对昨天发生在巴格兰（Bagram）不计后果残杀2人并伤及数十名平民的攻击案表达愤怒。」

他写道：「#塔利班必须展现他们有意愿且能够回应阿富汗对于和平的渴望。」

据当地官员，昨天早晨发生的攻击案，是由自杀炸弹客在巴万省（Parwan）邻近巴格兰军事基地的一座医院建筑外引爆装载爆裂物的车辆而起，塔利班已经出面宣称犯案。巴格兰位于首都喀布尔（Kabul）北方。

美国与塔利班正寻求途径来减少暴力冲突，甚至达成停战协议，让美国驻军可以逐步撤出阿富汗，尽管双方日前才在卡达恢复会谈，仍发生攻击案。

双方谈判今年稍早展开，不过就在9月快要达成协议时，美国总统川普提及发生在喀布尔、造成一名美军丧生的致命攻击案，而无预警暂停会谈，11月时再度强调停战的必要性，宣布将重启谈判。

© 2019 AFP