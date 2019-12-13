NBA前总裁史登 脑溢血紧急接受手术

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（法新社洛杉矶12日电） 美国职篮NBA对外表示，前总裁史登（David Stern）在脑溢血后，今天接受紧急手术。

NBA表示，NBA荣誉总裁史登今天稍早突然出现脑溢血，因此接受紧急手术，我们谨向史登与他的家人表达挂念并为他们祈祷。

体育频道ESPN报导指出，77岁的史登在纽约的餐厅昏倒，被紧急送到医院，并在那里接受手术。

NBA并未提供史登情况的细节。

史登先在1980年担任副总裁，1984年到2014年担任总裁，之后被席佛（Adam Silver）取代。

在史登担任总裁的30年期间，联盟增加了7支球队，共有6次球队搬家的情况，也大大提高NBA的收入。

史登担任总裁期间，球员的平均薪资，也从1984年的25万美元（约新台币762.75万元），增加到500万美元（约新台币1.52亿元）。

史登2014年获选进入美国篮球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），之后在2016年进到国际篮球名人堂（International Basketball Hall of Fame ）。他在退休后，获得「荣誉总裁」的头衔。

© 2019 AFP