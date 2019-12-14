争执减碳目标 联合国气候峰会陷入僵局

广告 继续浏览后续

（法新社马德里13日电） 马德里的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）陷入僵局，因为各国今天对减碳标准发生争执，而科学家说，甚至连最佳方案可能都无法避免未来深受全球暖化所苦。

气候相关灾难正席卷全球各地，包括前所未见的气旋、致命干旱及破纪录的热浪等。科学家搜集大量证据指出，在不远的未来甚至会有更严重影响，而数以百万计年轻环保人士也每周举行罢工，要求政府采取行动。

法新社报导，随着谈判超出预期时间，主办COP25的智利协调专员蓝德瑞契（Andres Landerretche）向记者承认：「民众的目光聚集在我们身上，我们得向世人展现，我们能实现因应前方空前挑战所需的协议。」

马德里会议的狭窄目标是敲定2015年巴黎气候协定的规则手册，要求各国将全球气温上升幅度控制在工业革命前水准「远低于」摄氏2度。地球均温已经上升摄氏1度，预计到2100年会再上升2到3度。

但在限制碳排放上「提高企图心」仍是这次马德里峰会首要目标，尤其明年在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）主办的峰会将是巴黎协定执行前的最后一场气候会议。

不过高碳排放量的富有国家与开发中国家的旧有分歧再次出现，双方对于谁该减少多少碳排放量，以及如何支付住在充满气候问题的世界中所需的数兆美元，僵持不下。

马德里协议草案正在协商中，必须在共识下通过，而目前有两种选择。

第一种只是重复2015年的协议内容，并获得不情愿提高短期目标的国家支持，包括美国、印度、中国及沙乌地阿拉伯。但超过80个贫困且易受气候变迁冲击的国家获得欧洲联盟支持，坚持各国都要加强承诺减碳。

马绍尔群岛气候特使史提格（Tina Stege）表示：「（我们）不会在没有明确要求各国增强企图心前就离开。」

忧思科学家联盟（UCS）政策与策略主任梅尔（Alden Meyer）表示：「为此企图心，这将会是今晚的关键一役，可能会持续至明天。」

© 2019 AFP