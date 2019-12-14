员工发薪名册硬碟遭盗 脸书资讯维安亮红灯

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（法新社旧金山13日电） 社群网络脸书（Facebook）今天警告员工，内含大量员工发薪名册资讯的硬碟，上个月在一名员工的车上遭破窗劫走。

脸书针对询问回应道：「我们尚未发现资料遭滥用的情况，认为这是一起单纯的破窗抢劫犯罪，而非企图偷窃员工资讯。」

「这起窃盗案仅影响脸书现任和离职员工，并没有涉及脸书用户资料。」

据总部位于加州的科技巨擘脸书，这些硬碟含有脸书去年在美国发薪名册上约2万9000人的姓名、银行帐号和其他个人资料，证实了彭博的报导。

脸书发言人指出，这辆车是脸书薪资管理部门一名员工在使用，这些硬碟本来不该携出脸书园区。这名员工当时将这批资料储存硬碟装在一个袋子里，并留在车上。

脸书表示：「为求谨慎，我们已经通知据信资料储存在这些硬碟中的现任和离职员工，并提供他们免费的身分盗窃及信用监控服务。」脸书还说他们正在和警方配合调查这起窃盗案。

据传脸书也已对此事祭出相关的纪律处分，但并未透露细节。

窃盗案传出的此时，脸书在能如何保护用户资料一事上，持续面临赢得外界信任的压力。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP