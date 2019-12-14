塔利班发动内部渗透 杀害9名阿富汗士兵

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（法新社阿富汗加兹尼省14日电） 阿富汗军方今天表示，民兵组织塔利班（Taliban）的内鬼在中部发动攻击杀害9名该国士兵。这次攻击突显阿富汗部队面临来自内部的危险。

阿富汗国防部在推特（Twitter）表示，阿富汗国民军（Afghan National Army）部队人员昨晚「在加兹尼省（Ghazni）加拉巴格区（Qarabagh）遭受塔利班恐怖分子攻击殉职」。

随后，阿富汗国防部发言人阿曼（Fawad Aman）告诉法新社，部队人员遭到塔利班渗透者杀害。但阿曼否认来自加兹尼省议会成员的一份报告，有23名阿富汗安全部队人员遇害。

与此同时，塔利班则声称，他们在加兹尼省加拉巴格区占领一座「敌方基地」，并且杀害数十名安全部队人员。

昨天的攻击突显阿富汗及其盟军当前面临的危险，塔利班战士假装效忠政府进行渗透，伺机杀害武装部队人员。

今年7月29日，两名美国军人造访阿富汗坎达哈省（Kandahar）军事基地，惨遭一名阿富汗士兵杀害。

事发前两周，一名阿富汗陆军上校在加兹尼省（Ghazni）进行安全评估时，遭到另一名阿富汗士兵射杀。

© 2019 AFP