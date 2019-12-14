比利时嘉年华惹反犹争议 被踢出世界遗产名录

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（法新社波哥大13日电） 联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天把比利时亚斯特市（Aalst）的嘉年华从世界遗产名录撤销，创下先例。这个以嘲讽为特色的年度活动今年惹上反犹争议。

联合国教科文组织的保护非物质文化遗产跨政府委员会表示，由于亚斯特嘉年华活动一再拿种族及反犹意识作文章，将把嘉年华从世界遗产名录撤下。类似事件在此之前从无先例。

亚斯特市位于比利时荷语区的法兰德斯（Flanders），这里的嘉年华自2010年起列入人类非物质文化遗产名录。

今年3月，在嘉年华花车游行中，出现以讽刺滑稽手法呈现的东正教犹太人，带有鹰钩鼻的人偶坐在钱袋上，激怒了比利时的4万人犹太族群。

世界犹太人大会（World Jewish Congress）副主席贝尼兹里（Yohan Benizri）乐见联合国教科文组织的决定；但他也表示，「很不幸地，事情还没完结，不管这个嘉年华是否获得联合国教科文组织承认，我们都很遗憾，今天也尤其为嘉年华带来的灾难性后果感到害怕」。

他说：「饱含攻击性的反犹偏见被直接或间接地广泛散播，例如鹰钩鼻、对经济和银行的控制等，这不是我们在一场家庭活动的脉络下会想灌输给孩子的东西。」

联合国教科文组织的会议在哥伦比亚首都波哥大（Bogota）召开。亚斯特市市长迪贺斯（Christophe D'Haese）预料嘉年华会被除名，早在8日就抢先宣布放弃被列入世界遗产的地位。

比利时通讯社（Belga News Agency）引述迪贺斯写给「电视东区新闻」（TV Oost Nieuws）的新闻稿表示：「亚斯特市民因为那些可笑的指控而受苦了。」

他说：「我们既不反犹，也没有种族歧视，所有认同这种说法的人都是出于恶意，亚斯特永远是嘲弄与讽刺之都。」（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP