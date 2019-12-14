纽西兰白岛火山恐再爆发 潜水员搜寻2失踪者

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（法新社威灵顿14日电） 潜水人员今天在纽西兰白岛（White Island）附近海域搜寻2人下落，这2人自白岛9日火山爆发至今已失踪5天。岛上火山恐有再次爆发的危险。

警察局副局长提姆斯（John Tims）表示，潜水人员在「能见度只有0至2公尺」的海水中搜寻，面对着「独一无二的挑战」。他们的搜寻重点在本周稍早曾发现一具浮尸的海域。

与此同时，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）呼吁民众，在16日下午2时11分为火山爆发罹难者默哀一分钟。

白岛火山是在9日下午2时11分爆发，默哀时间选在事过整整一周。阿尔登指出：「我们可以一同为死伤者表示哀伤，并向他们悲痛的亲友表示支持。」

火山爆发时，白岛上共有47人，其中至少有16人丧生，28人现仍住在纽西兰及澳洲各医院，其中又有21人情况「危急」。

观测白岛的科学家指出，周末期间火山再次爆发的可能性不断降低，但风险仍在。火山灾害和风险预报员德里尼（Natalia Deligne）表示：「他们的最新估计是，火山再次爆发的机率为35－50％。」

精锐部队官兵昨天冒着火山可能再次爆发的危险，执行英勇的搜救任务，共寻获6具遗体。

© 2019 AFP