美中达成第一阶段贸易协议 关键重点一次看

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（法新社华盛顿13日电） 经过近2年双方毫不留情的贸易战后，美中今天终于宣布达成暂缓争端的第一阶段贸易协议，离川普首次声称会取得协议已过了2个月。以下为协议相关重点。

● 原则达成共识

每年双边贸易达7300亿美元的美中两国，虽然尚未签署第一阶段协议文本，但表示已原则达成共识。

美方官员表示，在完成法律审查与敲定中英文版本后，盼在明年1月初签署这份第一阶段贸易协议。

● 涉及面向

美中双方官员表示，协议内容包含智财保障、食品与农产采购、金融服务与外汇汇率，并设有争端解决条款。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）说：「重要的是协议里设置有利的解决机制，能确保有效执行与落实。」

● 撤销部分惩罚性关税

美国取消原订15日起对手机、笔电、玩具与服饰等1600亿美元中国货品加徵的15%关税；9月1日起对大约1200亿美元中国货品加徵的关税，税率则从15%降至7.5%。

至于贸易战更早阶段约2500亿美元中国货品被加徵25%的关税，这部分美国仍未松手，要做为双方谈判第二阶段贸易协议的筹码。

● 中方采购规模

美方官员表示，中国同意在接下来两年额外加购价值2000亿美元的美国产品与服务，当中除前述的农产外，还包含制造业产品、能源与服务项目。

© 2019 AFP