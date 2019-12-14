美防长促北约盟国增摊军费 不能容许搭便车

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（法新社华盛顿13日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天捍卫华府施压北大西洋公约组织（NATO）盟国贡献更多军费的立场，称北约不能允许有国家「搭便车」。

艾斯培在美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）回应关于总统川普批评其他北约盟国的问题时，称美国要求支付更多军费并非无理取闹。

艾斯培说：「我们的联盟关系并非关于交易。这些关系是根基在相互尊重、共同价值与共同意愿上而为彼此作战。」

他说：「全球多数国家都指望美国成为他们的全球安全伙伴选择，不只是因为我们的军事能力与设备较为优越，还有因为我们坚守的价值。」

他强调，贡献更多军费是北约成员该尽的义务。

2014年，北约盟国同意在2024年前，将国防支出提高到占每年国内生产毛额（GDP）2%。

不过，今年只有9个国家达标，北约最富有的国家之一德国说，不会在2030年前达到目标。

艾斯培说，美国的国防支出占GDP的3.5%，而其他北约成员国的军费占不到1%。

他说：「我们已经要求欧洲伙伴，在接下来数年、数十年增加更多经费，向北约缴纳更多军费。但他们都没有增加。」

艾斯培说：「不能有国家搭便车，不能有任何折扣计画，我们是一起贡献军费。」

© 2019 AFP