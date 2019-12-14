马来西亚首相马哈地再暗示 可能续任到2020年之后

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（法新社杜哈14日电） 94岁的马来西亚首相马哈地（Mahathir Mohamad）今天再度提到他续任到2020年之后的可能性，不愿就下台时间做出明确承诺。

马哈地去年透过选举重掌政权，使陷入贪污的前任国民阵线（Barisan Nasional）联合政府在执政60年后遭到历史性挫败。马哈地也曾领导过这个联合政府。

2003年马哈地退休前已当了22年的首相，当时他的引退为如今声誉扫地的前首相纳吉（Najib Razak）出掌政权铺路。

马哈地在卡达出席年度「杜哈论坛」（Doha Forum）时说：「我们曾经有个愿景，要在2020年成为已充分发展国家，可惜在我卸任后，新的领导阶层走上了不同方向，改变了政策，使得这个目标无法在2020年达成。」

「如今我们只好再努力，至于实现目标的时间则延后到2025－2030年之间。」

「我曾经承诺，一旦解决前朝遗留的某些重大问题，我就会下台。我承诺，一旦联合政府提名首相候选人，我就会下台。」

被视为马哈地可能接班人的人民公正党实权领袖安华（Anwar Ibrahim）曾表示，他预期将在2020年5月前后接任首相，但马哈地已多次公开否认这种说法。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2019 AFP