加州野火祸首PG&E破产重整计画 州长拒绝

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（法新社洛杉矶14日电） 美国最大公用事业加州太平洋瓦斯与电力公司（PG&E）提出的破产重整计画，昨天遭到州长纽松拒绝。重整计画也包括拿出135亿美元，赔偿该公司造成的山林大火罹难者。

纽松（Gavin Newsom）在写给太平洋瓦斯与电力公司执行长强森（Bill Johnson）的信中指出，在组织改造以及「可让公司做出重大安全投资的资本结构」方面，这项计画「远远达不到」州法规定。

太平洋瓦斯与电力公司的管线被归咎为去年北加州「坎普野火」（Camp Fire）的祸首。那是加州史上最惨重的山林大火，造成86人死亡，数以千计房屋受损。

纽森信件中写道：「依照我的判断，这份修订过后的计画以及重整交易，不会让公司重整为得以对顾客提供安全可靠且可负担服务的状态。」

他说，州政府「仍会把重点放在公平处置受害者等符合加州人需求的事务上」。

太平洋瓦斯与电力公司最晚得在17日前提出修订计画。

太平洋瓦斯与电力公司也被控造成溯及2015年的另3场野火，其中一起发生在两年前的大火重创加州产酒区，造成40多人丧命。该公司今年12月6日宣布，将拿出135亿美元，赔偿该公司造成的大火罹难者。

太平洋瓦斯与电力公司1月间表示，火灾相关理赔金额超过300亿美元，因此申请破产保护。他们必须在2020年6月30日前脱离破产窘境，才能取得数十亿美元资金赔偿罹难者。

© 2019 AFP