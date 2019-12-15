动保团体要求德国禁止无麻醉去势 小猪是原告

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（法新社柏林15日电） 善待动物组织（PETA）上月向德国联邦宪法法院提出诉讼，要求政府禁止农民在未施予麻醉的情况下为小公猪去势。组织将小猪列为原告，创下德国司法首例。

在欧洲，小公猪往往出生不久即遭去势。由于过程对猪只造成痛苦，此作法已引发越来越多争议，并在瑞典、挪威和瑞士等国遭禁。

农民辩称，这样的作法是必要的，目的为防止「公猪臭」。「公猪臭」指的是年龄超过青春期的公猪在烹煮过程中产生的异味。

德国联邦议会2013年禁止农民在未施予麻醉的情况下为小公猪去势，但提供农民5年过渡期，以利他们因应变化。不过，过渡期去年截止即获展延，新的过渡期改订为2021年止。

善待动物组织对德国政府的无作为感到愤怒，因此上月代表小猪，向德国宪法法庭提出诉讼。

法新社报导，善待动物组织企图让法官认可猪和人有类似的权利，而未经麻醉就施行去势的「残忍行为」正侵犯了这样的权利。

支持善待动物组织代表小猪进行诉讼的律师奇姆（Cornelia Ziehm）表示：「既然诸如公司和协会等非人实体都具有法人资格，为何动物不能也拥有？」（译者：李晋纬/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP