南非大规模限电伤经济 企业商家都受影响

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（法新社约翰尼斯堡14日电） 南非约翰尼斯堡今天正午展开轮流限电措施之后，一座商场里的店家就像布偶大师手下精心编排的场景般，一个接着一个迅速关上大门。

一名23岁的服装店员工告诉法新社：「我们得立刻关上门，因为有人可能会偷东西…刷卡机也因为没电不能用。」

为避免电力网无法负荷，国营电力公司「艾斯康」（Eskom）2008年起开始每次4000MW的轮流限电计画，也就是所谓「减载」措施。

但「艾斯康」本周宣布全国限电6000MW，是南非迄今最大规模的限电，限电危机骤然加剧。

商家不分大小，一次会有将近5小时陷入黑暗，有时一天内甚至多次断电。在假期销售季高峰期间，限电造成商家损失数小时的销售额，原已脆弱的经济更受威胁。

南非黑人商业联合总会（Black Business Council）执行长马塔巴尼（Kganki Matabane）告诉法新社：「大部分店家负担不起发电机或太阳能系统这样的永续能源替代选择，只能关门。」

位于约翰尼斯堡南方约60公里的制造业中枢瓦尔三角洲（Vaal Triangle），就是供电不稳的受害者。

金三角商会（Golden Triangle Chamber of Commerce）副主席韦维（Jaco Verwey）表示：「限电时，启动熔炉的商家损失金额让人咋舌。」

「一来他们会因为停机赔钱，二来他们重新启动熔炉又需要更多电力，所以也会赔钱。」

对国内生产毛额（GDP）有重大贡献的大型矿场同蒙其害，本周的限电导致他们暂停几班作业，以免矿工深入地底时，突然遇到停电状况。

© 2019 AFP