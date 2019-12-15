印尼爆发猪霍乱疫情 逾2万7000头猪只死亡

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（法新社印尼棉兰15日电） 动物福祉官员表示，印尼境内爆发猪霍乱（hog-cholera）疫情，造成超过2万7000头猪只死亡，还有数千头猪只面临风险。

当局表示，北苏门答腊省（North Sumatra）境内10余个县，过去3个月以来有数千头猪只死亡，且死亡速率不断攀升。

北苏门答腊省首府棉兰（Medan）兽医首长奥古斯提亚（Agustia）13日表示：「每天有1000到2000头猪只死亡，这是相当高的数目。」

但他又说，当前猪只死亡数目仍仅占北苏门答腊省120万头猪只的一小部分。在穆斯林居多数的印尼，北苏门答腊是基督徒占多数地区，猪肉是当地重要食物。

北苏门答腊省上个月，从当地河川中捞起超过1000头已腐败死猪尸体进行掩埋，警方则着手调查涉嫌弃置死猪者。

先前的实验室检验认定那些猪只死于猪霍乱，但官员表示，他们也在检验是否感染非洲猪瘟（African swine fever）。病毒感染引发的猪霍乱和非洲猪瘟，据信都不会对人类构成风险。

印尼东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）2017年爆发猪霍乱疫情，造成超过一万头猪只死亡，导致当地农民损失惨重。

© 2019 AFP