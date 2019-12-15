反年改罢工持续 法国耶诞假期交通恐大乱

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（法新社巴黎14日电） 为了迫使法国政府放弃年金改革计画，法国工会发动的罢工进入第10天，大众运输严重瘫痪。各界忧心耶诞假期的交通恐因此大乱。

法国政府公布退休改革计画细节，法定退休年龄维持62岁，但劳工必须工作至64岁才能领全额退休金，引发工会不满，并扬言采取罢工行动，迫使政府态度改变。

铁路交通严重受影响，4条长程高铁仅有1条维持运作，而全法10个地区铁路只有3个还有行驶。巴黎与周边地区受到的影响最大，首都9条地铁路线持续停驶，巴黎与郊区只剩最基本的运输服务，市内仅6成公车没停驶。

罢工人士警告，明后天也会出现类似的交通瘫痪情况。

法国国家铁路公司（SNCF）常务董事皮卡尔（Rachel Picard）今天告诉「巴黎人日报」（Le Parisien ），「半数乘客」耶诞节有列车可搭回家团聚。不过，他没有进一步说明。

工会希望1995年的历史可以重演，当年在耶诞节前夕为期3周的地铁及铁路罢工行动，成功迫使右翼政府放弃年改计画。不过，僵局持续没有化解，不但企业担心重要的年底佳节旺季损失惨，旅客也害怕度假计画落空。

总理菲力普（Edouard Philippe）昨天要求法国国家铁路公司执行长法兰杜（Jean-Pierre Farandou）拟出确实会在假期期间行驶的列车名单。

© 2019 AFP