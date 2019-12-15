反性侵快闪歌舞夯全球 突尼西亚妇女不再沉默

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（法新社突尼斯14日电） 大约60名突尼西亚妇女今天走上街头谴责暴力，在首都突尼斯政府机构前大跳已传遍全球的智利快闪歌舞「性侵犯就是你」。

一名参与活动的女性表示：「我们在此谴责所有形式的暴力…社会上的暴力、机构内部的暴力和家庭的暴力。」

今天活动登场前，许多突尼西亚妇女已在社群网站上以主题标签#EnaZeda抒发怨气。#EnaZeda是英文反性侵「我也是」（#MeToo）运动的翻版。

而这波#EnaZeda贴文起因于10月间闹得沸沸扬扬的一则影音。影片显示一名新科国会议员疑似在一所学校外手淫，而被一名年轻女孩拍下了影片。

影片中的议员马赫洛夫（Zouheir Makhlouf）表示，他是糖尿病患者，当时他在小便，正将尿液排到瓶子里。

马赫洛夫被控性骚扰与公开猥亵罪，但受调查之后，无罪开释。

突尼西亚妇女今天选唱女权主义团体Las Tesis于11月下旬在智利推出的反暴力歌曲「性侵犯是你」（The rapist is you!）。参与者绑上黑色眼罩，戴上围巾边唱边跳，视觉效果十足。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP