反极右翼沙丁鱼示威抗议 数万人涌上罗马街头

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（法新社罗马14日电） 义大利年轻人主导的「沙丁鱼运动」（Sardine Movement）成千上万成员今天齐聚罗马示威抗议，这是致力对抗排外主义以及致力改变义大利政治的一部分。

「沙丁鱼」已变成抗议极右翼领导人萨尔维尼（Matteo Salvini）的象徵，他曾在义大利前联合政府中担任副总理兼内政部长，并竭力取缔移民。

在罗马巨大圣乔凡尼广场（San Giovanni Square）抗议的退休人员皮佩诺（Roberto Piperno），与群众一起高唱反法西斯歌曲「再见了，姑娘！」（Bella Ciao）。

他参与示威抗议，因为自己不想见到「仇恨宣传」，且袖手旁观将会让自己「耻为义大利人」。

沙丁鱼运动创始人之一的32岁桑托里（Mattia Santori）告诉群众，矛头锁定民粹主义的此运动理念，是要透过较传统政党更自由与更自动自发方式，把新的动能朝广泛方向发散出去。

一名示威者高举巨大沙丁鱼模型，其他人则挥舞各式图画和海报。

一个月前才在义大利北部波隆那（Bologna）发起的沙丁鱼运动，当时4个没没无闻运动人士筹办抗议集会，谴责萨尔维尼宣扬「仇恨与分裂」，意外吸引高达1万5000人参与。

其后这项草根运动已分别在米兰、佛罗伦斯、那不勒斯和巴勒摩（Palermo）等大城接连上街抗议，吸引成千上万民众共襄盛举。

桑托里告诉法新社：「当初是在反萨尔维尼，其后变成重申民主：我们反法西斯、支持平等，反对不宽容、反对排外和反对恐同症。」

桑托里与另3名创办人表示，他们想要让政治「冷静下来」。

这项运动的义大利首都代表是45岁肯亚裔媒体记者奥冈戈（Stephen Ogongo）。奥冈戈开设沙丁鱼运动罗马分会脸书专页，约15天前宣布将举行首都抗议集会。

他说：「隔天就有一万人想要加入，下一天已有2万人。我们已厌倦了仇恨。」

众多沙丁鱼运动成员也反对气候变迁、黑手党和贫穷。

沙丁鱼运动正把注意焦点集中在容易受到「单纯理念和民粹主义」左右的「脆弱」小镇。这项运动是为了回应萨尔维尼领导的极右翼「联盟党」（League）在义大利北部不断壮大。

联盟党于10月底在义大利中部恩伯利亚地区（Umbria）地方选举赢得历史性胜利，当地过去半个世纪以来一直由左派领导。

萨尔维尼如今竭力竞选，试图再夺下另一左派大本营，即富裕的东北部艾米利亚-罗马涅地区（Emilio Romagna）。当地的地方选举预定明年1月26日登场，民调显示，联盟党候选人的支持率，与当前中间偏左地区首长难分轩轾。

萨尔维尼先前扬言，他要逐一征服各个地区，扳倒当前由五星运动（Five Star Movement）与中间偏左民主党（Democratic Party）共组的联合政府，迫使提前大选。

© 2019 AFP