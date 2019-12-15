安特托昆博率公鹿夺18连胜 125比108击败骑士

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（法新社密尔瓦基14日电） 「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天攻下29分，率美国职篮NBA密尔瓦基公鹿125比108击败来访的克里夫兰骑士，夺下18胜后成为联盟战绩龙头。

公鹿现在只要再继续连赢两场比赛，就能追平1970-1971年球季缔造的队史最高20连胜纪录。

公鹿目前24胜3败，是队史最佳开幕成绩，接下来两场比赛，公鹿将对上西区排名第1的洛杉矶湖人、第3的达拉斯独行侠。

在拿下18连胜的这场比赛，公鹿上半场打完领先18分，第3节时更把领先扩大到28分。

公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）在球队大幅领先的情况下，没有让安特托昆博打太久，上季夺得年度最有价值球员（MVP）的他，今天只上场24分钟，比他本季平均上场时间少了7分钟。

但这是安特托昆博连续第11场比赛，得分至少24分，且命中率破5成的比赛。

相较公鹿18连胜的风光，骑士在近17场比赛中输掉15场。

公鹿今天6人得分达两位数，除安特托昆博轰下全场最高29分，密道顿（Khris Middleton）也攻下24分。

骑士全队5人得分达两位数，但先发球员合计只能下50分，以替补的波特（Kevin Porter Jr.）拿下的15分最高，同样自板凳出发的克拉克森（Jordan Clarkson）则是获得13分。

© 2019 AFP