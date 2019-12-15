总统杯高球赛美国队夺胜 队长伍兹感性说光荣

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（法新社墨尔本15日电） 两年一度的总统杯高尔夫球赛今天由美国队夺下胜利。美国好手老虎伍兹虽已在全球夺下15座大赛冠军和82座美巡赛冠军，担任队长的他仍承认，赢得总统杯格外具有意义。

老虎伍兹（Tiger Woods）今天也成为继1994年首届总统杯（Presidents Cup）的尔温（Hale Irwin）之后，身兼队员和队长并夺胜的第2人。

43岁的伍兹本届3次上场全都夺胜。他只缺席昨天的4人2球赛和4人4球赛，以专注履行队长职务。

今天美国队在澳洲皇家墨尔本（Royal Melbourne）高尔夫俱乐部上演逆转秀，以16比14击败南非老将埃尔斯（Ernie Els）担任队长的国际队。第9度参加总统杯的伍兹说，当他知道一切努力终于值得，这一刻令他动容。

伍兹表示：「我是几届夺胜美国队的一员。21年前我们输掉总统杯时，很不幸地，我也是其中一员。」他指的是美国队唯一一次在总统杯吞败的1998年，当年赛事同样是在墨尔本举行。

「所以说，来到这里这样完成比赛，尤其是跟这支队伍一同比赛，对于身为队员的我是种光荣，作为他们的队长更是一份荣耀。」

伍兹也说：「我差不多每次赢总统杯都会哭…我会这样很久了。每当你能够完成超越个人之事，这是如此别具意义又特别。」

© 2019 AFP