新加坡反假新闻法 反对党首度遭要求改贴文

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（法新社新加坡15日电） 新加坡预料将于近几个月举行选举。值此敏感时刻当局引用有争议的反假新闻法，下令反对党「新加坡民主党」修改脸书贴文，是当地相关法令用于反对党首例。

新加坡民主党（Singapore Democratic Party, SDP）是新加坡众在野小党之一。根据当局昨天发布的新闻稿，该党被要求修改关于就业问题的两则脸书贴文和一篇网站文章。

新加坡民主党的脸书贴文声称，许多新加坡人的白领工作机会被外籍人士取代。当局称此为错误资讯。

新加坡政府在事实查核网站上指出：「新加坡民主党的错误和误导性说法只有一个目的，就是引起各界专业人士、经理人、管理人员及技术人员的恐惧与焦虑。直陈事实很重要，以免新加坡人被误导。」

新加坡当局上月两度采取类似措施，包括要求脸书将更正通知嵌入一名用户的原始贴文，以及要求一名反对党成员修改公开讯息。

根据新加坡民主党的说法，谷歌（Google）本月宣布在新加坡境内禁止政治广告时，也引用俗称反假新闻法的「防止网路假讯息与网路操纵法」（POFMA）。此法禁止广告试图影响公共舆论。

新加坡民主党认为，由于新加坡主流媒体普遍亲政府，对网路公开内容的限制将影响他们触及选民的能力。

随着越来越多人猜测选举可能会在近几个月举行，反假新闻法在新加坡的应用频率越来越高。不过，当地反对势力薄弱，料无法与长期执政的人民行动党（People's Action Party）匹敌。（译者：林沂锋/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP