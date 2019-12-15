智利飞南极失事运输机 2016年曾有紧急状况

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（法新社智利旁达阿里纳14日电） 9日在前往南极洲途中坠毁，造成机上38人全数罹难的智利C-130式力士型运输机（C-130 Hercules），3年前就曾在同一条路线上遭遇过紧急情况。

一架C-130式力士型运输机9日从智利南部城市旁达阿里纳（Punta Arenas）起飞后失联。事发后，当地媒体播放的影片显示，2016年4月时，紧急设备、消防人员、救护车在机场跑道旁待命的画面。

智利空军在声明中表示，影片中出现的飞机，正是9日跨越连接大西洋、太平洋的德雷克海峡（Drake Passage），前往智利南极洲基地时失事的飞机。

声明表示，这架飞机2016年准备在南极洲基地进场时，「机组员发现左侧起落架没有下到正常的位置」。

声明表示，驾驶员决定返回旁达阿里纳，以替代方式放下起落架，并平安降落。

智利空军先前表示失事飞机维修纪录一切正常，但会调查一个WhatsApp语音讯息。这则由机上乘客传给亲戚的语音讯息，据说提到飞机有电子设备的问题。

当局表示，他们尚未排除任何可能的失事原因。这次失事导致机上21名乘客和17名机组员全数罹难。

© 2019 AFP