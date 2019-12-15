法国最大炼油厂失火 消防员控制火势

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（法新社法国勒恩14日电） 法国西北部港都勒哈佛（Le Havre）附近一处境内最大炼油厂今天凌晨发生大火，所幸消防人员于数小时后顺利控制火势。

滨海塞纳省（Seine-Maritime）官员表示，石油巨擘道达尔集团（Total）在勒哈佛附近的其中一座炼油厂今天清晨4时窜出火舌，到破晓时，浓烟已经散布整个地区，最远达10公里之外。官员表示，在约50名消防人员灌救下，火势已获控制。

法新社摄影记者表示，当地弥漫热柏油的味道，尽管炼油厂附近空污检测结果呈阴性，事发后几小时当局仍建议民众待在室内。

官员发布声明说，火灾起因似与帮浦故障有关。

道达尔发布声明证实，进料泵似是引发大火的罪魁祸首，并表示没有人员伤亡，说该厂员工约1500人，已与事发时当班的人员取得联系，全数平安。

勒哈佛大火前一天，法国安全人员不顾地方官员反对，批准西北城市卢恩（Rouen）一间9月惨遭祝融的工厂局部性重新开放。

卢恩9月26日发生的这起大火导致大量煤灰直冲天际，连22公里外的地区都遭波及，当局当时为顾及民众健康而要求人员疏散、学校停课。

勒哈佛的炼油厂和卢恩的工厂，双双被测量工业风险的「塞维索欧盟指导方针」（Seveso）归类为高危险等级。

© 2019 AFP