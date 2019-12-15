阿富汗14岁男孩上山采果 被20世纪未爆弹炸死

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（法新社阿富汗巴米扬省15日电） 阿富汗人莫海丁想起他14岁的儿子穆塔巴时轻声叹气。穆塔巴今年春天上山采果，却被苏联20世纪在阿富汗中部巴米扬省（Bamiyan）山区投下的炸弹炸死。

莫海丁（Gholam Mahaiuddin）说：「我们知道山上非常危险。」穆塔巴（Moujtaba）有一天没回家，莫海丁随后发现儿子的遗体。

「我们知道有地雷，但我们找不到这些地雷。下过雨后，它们被埋在柔软的土壤里。」

苏联1979年12月入侵阿富汗后，在当地投下无数致命的集束炸弹，这个情况持续了几年，战争直到1989年才结束。苏联入侵阿富汗距今已40周年，自苏联―阿富汗战争结束以来，也已过了30年，但这些集束炸弹仍持续夺走阿富汗境内人民的性命。

穆塔巴今年5月17日和他两名分别为12岁和14岁的朋友，一同前往一处洋溢田园风情的山区寻找莓果，当时巧克力色的群山山顶还被白雪覆盖。

然而，孩子上山后的隔天，没有人回来。莫海丁和他所居住的小村庄阿罕盖兰（Ahangaran）里其他居民展开搜救行动。

莫海丁回忆说：「我发现我儿子时，他的遗体只剩下胸部和头部还在。」穆塔巴和他的朋友被名为AO-2.5 RTM的集束炸弹小炸弹炸死。

苏联军队广泛使用集束炸弹。44岁的莫海丁清楚记得战争情景。他说，他曾经带着茶上山，拿给躲在山里对苏联巡逻士兵发动伏击的穆斯林游击战士。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP