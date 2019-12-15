黎巴嫩反政府示威 警民冲突数十人伤

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（法新社贝鲁特14日电） 黎巴嫩警察深夜在首都贝鲁特与反政府示威人士爆发冲突，发射催泪瓦斯阻止民众突破围栏进入国会。各党预计16日将在国会讨论新总理人选。

10月17日以来，黎巴嫩民众即走上街头，要求彻底改革怠惰无能又贪腐的政治阶级。

哈里里（Saad al-Hariri）10月29日辞去总理之后，各大政党迟迟无法就筹组新内阁达成共识，不过现在各方将在16日举行会谈，讨论总理人选。

最新冲突是在通往国会的街道发生，黎巴嫩广播公司（LBC）画面显示，群众试图冲进警方架设的金属围栏，员警施放催泪瓦斯并拿出警棍殴打群众，示威者推倒大花盆，高喊痛骂安全部队与国会议长柏瑞（Nabih Berri）的口号。

法新社摄影记者表示，不只国会前爆发冲突，10月以来一直是示威群众聚集中心的烈士广场（Martyrs Square）以及市中心一座桥梁随后也出现火爆场面，有群众被警棍殴打受伤，有人因催泪瓦斯浓烟太呛而昏倒，安全部队也有人受伤。

黎巴嫩红十字会（The Lebanese Red Cross）在推特表示，他们一共送了10人送医，在现场照护33人。他们告诉法新社，安全人员和平民百姓都有人受伤，分别因为呼吸困难、晕眩、遭石头砸伤等接受治疗。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP