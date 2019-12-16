中国发布数据 11月工业与零售表现亮眼

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（法新社北京16日电） 中国与美国上周就第一阶段贸易协议达成共识。官方今天发布的统计数据另显示，中国11月在关键的零售与工业增加值，表现均较原先预估数字更亮眼。

中国的经济成长因旷日持久的贸易争端来到30年来最疲软的状态，加上全球对中国货品需求下滑，使得今年成为全球最大两个经济体的美中艰困的一年。

中国国家统计局今天在官网公布11月国民经济运行情况。中国11月规模以上工业增加值年增6.2%，较10月增加1.5个百分点，高过预期的5%，也是半年来的最佳表现。

消费方面也有好消息，11月社会消费品零售总额年增8%，增速比10月加快0.8个百分点。

原本彭博（Bloomberg）资讯社的分析师预估，工业增加值年增可能仅5%，零售总额年增7.6%。中国今天发布的数字都比彭博的预估更佳。

国家统计局发言人付凌晖表示，从这些情况来看，经济运行保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。这充分体现出在国际环境复杂严峻的条件下，中国经济确实具有强大的韧性、潜力和回旋空间，也说明了中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

但他也指出，仍需注意当前世界经贸增长总体在趋缓，不稳定、不确定因素还是比较多，经济运行存在下行压力，下阶段要按照国家的决策部署，推动经济持续健康发展。

© 2019 AFP