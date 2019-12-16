前FBI局长坦言通俄调查有草率处 川普要求道歉

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦调查局（FBI）前局长柯米今天坦言，FBI昔日寻求授权，监控与俄罗斯有关的总统川普竞选阵营顾问裴基作法「确实草率」。川普随即推文要求道歉。

川普在推特（Twitter）嘲讽柯米说：「所以现在柯米坦承他错了。哇噢，不过他这么做只是因为他被抓包了。」

「所以他不法行为的后果是如何，会是坐牢多年吗？向我和其他人道歉的话在哪？」

FBI先前对俄罗斯干预2016年美国总统大选展开国安调查，裴基（Carter Page）是初期焦点人物之一。

柯米（James Comey）长久以来保护FBI免受川普抨击，不过他今天在「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问中坦言，裴基「受到不公平待遇，最重要的是他的名字被公开。他是美国公民，而且此事绝不该公开，那确实令人愤慨」。

柯米还说，FBI在他签名批准下向海外情报监听法庭（FISC）申请监控裴基，过程确实有「重大疏失」。柯米回忆说，他去年受访时，不该说相关申请是以「经过深思且负责的方式」处理。

柯米表示：「我对于FBI和司法部过去20年建立的程序太过自信，我以为它们够健全。」

柯米还说：「因为他（霍洛维兹）是对的。过程确实草率，申请时有17处应该补上或至少经过讨论及点出不同处。这令人无法接受，因此他是对的，我错了。」

司法部督察长霍洛维兹（Michael Horowitz）上周公布报告说，FBI申请时，出现17项让其论据看来更为有力的「基本且重大」错误与缺漏。

然而报告也说，没有发现FBI对调查的处理方式受到政治偏见影响。

柯米说：「督察长没有发现FBI人员行为不当，也没发现政治偏见和违法行为。」他还表示，督察长发现重大疏失之处值得检讨，这很重要，但美国人民必须晓得，川普和其他批评FBI的人当时提供他们有关FBI的不实资讯。

© 2019 AFP