前FBI局长柯米承认 通俄调查有草率处

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）今天坦言，昔日FBI寻求授权，监控与俄罗斯有关的总统川普竞选阵营顾问裴基（Carter Page）作法「确实草率」。

FBI先前对俄罗斯干预2016年美国总统大选展开国安调查，裴基是初期焦点人物之一。

柯米长久以来保护FBI免受川普抨击，不过他今天在「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问中坦言，裴基「受到不公平待遇，最重要的是他的名字被公开。他是美国公民，而且此事绝不该公开，那确实令人愤慨」。

柯米表示，FBI在他签名批准下向海外情报监听法庭（FISC）申请监控裴基，过程确实有「重大疏失」。

柯米还说：「因为他（霍洛维兹）是对的。过程确实草率，申请时有17处应该补上或至少经过讨论及点出不同处。这令人无法接受，因此他是对的，我错了。」

司法部督察长霍洛维兹（Michael Horowitz）上周公布报告说，FBI申请时，出现17项让其论据看来更为有力的「基本且重大」错误与缺漏。然而报告也说，没有发现FBI对调查的处理方式受到政治偏见影响。

柯米说：「督察长没有发现FBI人员行为不当，也没发现政治偏见和违法行为。」他还表示，督察长发现重大疏失之处值得检讨，这很重要，但美国人民必须晓得，川普和其他批评FBI的人当时提供他们有关FBI的不实资讯。

© 2019 AFP