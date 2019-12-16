华尔街购并教父罗哈丁辞世 享耆寿91岁

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（法新社纽约15日电） 1970年代拯救纽约免于破产命运，并曾在柯林顿政府时期出使法国的华尔街传奇人物罗哈丁辞世，享耆寿91岁。

罗哈丁（Felix Rohatyn）的儿子向「纽约时报」（The New York Times）证实，罗哈丁昨天在曼哈顿的自宅辞世。

罗哈丁1928年出生于奥地利维也纳一个富裕的犹太家庭，祖父是银行家。纳粹德国期间，罗哈丁家族被迫逃往法国。德军进入法国后，罗哈丁和母亲历经曲折的旅程，于1942年抵达美国。

罗哈丁来美后，很快就精通英文，一度担任当时在纽约工作的法国女歌手爱迪琵雅芙（Edith Piaf）的英文家教。罗哈丁后来进入金融圈，成为擅长交易的并购专家。

罗哈丁师承法国金融家梅耶（Andre Meyer），梅耶当时掌管投资银行Lazard Brothers（现在的Lazard）。罗哈丁表现亮眼，梅耶说他青出于蓝而胜于蓝。罗哈丁1960年成为合伙人。

罗哈丁逐渐成为政商领袖信任的伙伴和顾问，以能找到各方都能接受的解决方案闻名，因此有「乔事人」的称号。

1970年代，纽约市债台高筑濒临破产边缘，当地政治领袖向罗哈丁求助。然而，让纽约市财政重返健全的工作比预期艰困，即使纽约市在1980年终于达到预算平衡，罗哈丁仍继续肩负重任。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）在脸书贴文赞扬罗哈丁：「幼时，他逃离纳粹的压迫；成年时，他带领这个他称为家的城市重建。」

罗哈丁1992年美国总统大选支持独立候选人裴洛（H. Ross Perot），而未能说服最后胜选的柯林顿（Bill Clinton）让他出任财政部长。罗哈丁是民主党的一大金主。

罗哈丁未能出任财长，但在1997年获得出使法国的机会，接替在法国受到欢迎的哈里曼（Pamela Harriman），担任驻法大使。

友人说，罗哈丁是这个职务的不二人选。他不但了解法国，更能说一口流利的法文，而且还是法国前总统密特朗（Francois Mitterrand）的朋友。法国政府1983年颁给他代表法国最高荣誉的荣誉军团勋章。

© 2019 AFP