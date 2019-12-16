印度修法歧视穆斯林 引发学生校园示威

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（法新社新德里16日电） 印度国会最近通过排除穆斯林难民的公民法修正草案，昨天引发首都新德里的彻夜抗议冲突，并且进一步掀起多地校园示威。

公民法修正后允许2015年前因为宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等3个邻国逃来的难民取得印度公民身分，包括印度教、锡克教、佛教、耆那教、祆教（俗称拜火教）和天主教徒，但排除穆斯林。

批评者指控，这是总理莫迪（Narendra Modi）印度民族主义政策的一部分，意图边缘化国内2亿穆斯林，但莫迪否认。

昨晚，印度东北部有成千上万民众走上街头，他们已连日在多地与警察发生暴乱和致命冲突，造成6人死亡。德里（Delhi）、阿里格尔（Aligarh）、海得拉巴（Hyderabad）、孟买（Mumbai）、巴特纳（Patna）及莱普（Raipur）等地也有抗争传出。

新德里（New Delhi）则有数千示威者游行，并在国立伊斯兰大学（Jamia Millia Islamia）及警察总部外集会。警方发射催泪瓦斯，手持棍棒冲向示威者。据报导，有4辆公车及2辆警车遭到纵火。

期间，警方冲进国立伊斯兰大学校园，媒体报导有多达100名学生和10多名员警受伤。警方表示，约有50人遭到拘留，他们在监狱过夜后今天获释。

此外，北方省（Uttar Pradesh）的阿里格尔穆斯林大学（Aligarh Muslim University）昨天也有类似场景，当地警方与示威者在校园发生冲突。

抗议学生在声明中坚称，他们未涉及任何暴力。他们声称：「我们一再主张，我们进行和平且非暴力抗议。我们坚持这项做法，谴责参与暴力的任何一方。」108

© 2019 AFP