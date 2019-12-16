土耳其验尸官认白盔共同创办人死于坠楼

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（法新社安卡拉16日电） 土耳其国营媒体今天报导，土国验尸官指出，叙利亚救援组织「白盔」（White Helmets）共同创办人勒梅苏（James Le Mesurier）在伊斯坦堡死于坠楼。

勒梅苏是前英国陆军军官，创立了「危机救援」（Mayday Rescue）组织，这个组织协助训练应对叙利亚政府军轰炸的志愿者团体白盔。

今年11月1日，勒梅苏被发现陈尸在伊斯坦堡他所居住的公寓外。

土耳其官方媒体TRT新闻台（TRT Haber）报导，验尸报告显示，勒梅苏死于「与高空坠落有关的全身创伤」。未发现属于其他人的去氧核醣核酸（DNA）痕迹。

土耳其多安通讯社（DHA）报导，这份4页报告是由「法医医学研究所」（Forensic Medicine Institute）撰写。文中指出，勒梅苏发生内出血及骨折。

据信，土耳其警方以自杀侦办这起死亡事件。地方媒体指称，勒梅苏生前曾为心理健康问题求助。

据报导，他的妻子温柏格（Emma Hedvig Christina Winberg）告诉警方，他在死前两周曾有自杀念头。

© 2019 AFP