对气候会议嗤之以鼻 波索纳洛：不过是商业游戏

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（法新社里约热内卢15日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天对马德里联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）结果嗤之以鼻，说这不过是场「商业游戏」。

巴西原本要主办今年的全球气候会议，但波索纳洛一年多前胜选后不久，即以财务限制为由撤回申请。

波索纳洛这名气候变迁怀疑论者今天在官邸外告诉记者，「我不知道为何人们不懂这只是场商业游戏」，还特别点名欧洲富裕国是这场游戏的玩家。

他说：「我倒想知道，有任何决议让欧洲重新造林吗？还是只想继续来烦巴西。」

波索纳洛因降低亚马逊（Amazon）大片富饶热带雨林的开发限制，造成大面积森林砍伐，引发强烈批评。

出席COP25的巴西环境部长萨勒斯（Ricardo Salles）同样批评会议成果，在推特发文说，「有钱国家不想掏钱」，且碳交易市场（carbon market）缺乏进展尤其叫人遗憾。

巴西、澳洲等国希望把先前气候协议下所累积的碳信用纳入计算，作为各国在兑现承诺、达到巴黎气候协议减碳目标的一环。

但碳市场相关讨论工作今天以僵局收场，议题将延至明年在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的第26次缔约方会议（COP26）再谈。

萨勒斯说：「令人遗憾的，尽管巴西做出一切努力，仍建立起保护主义的愿景，而巴西等可透过森林和良好环保政策提供碳信用的国家，竟成了输家。」

为了2015年巴黎协定敲定规章，近200国的协商人员出席西班牙马德里举行的COP25会议。巴黎协定目标是将全球平均气温升幅限制在工业革命前的摄氏2度以内。

过去一年来极端气候频传、数百万名年轻人周周抗议，都让马德里协商人员备感压力，期望释出清楚讯号，说明各国政府有意愿加强打击气候变迁。

但最后折衷方案远让科学家大叹不足以打击气候危机，连联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也对「错失良机」感到惋惜。

© 2019 AFP