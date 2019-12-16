巴西耶路撒冷办事处开幕 承诺2020年搬迁大使馆

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（法新社耶路撒冷15日电） 巴西在耶路撒冷的贸易办事处今天开幕，总统波索纳洛之子爱德华多到场观礼并承诺，巴西明年将追随美国总统川普脚步，把驻以色列大使馆搬迁到耶路撒冷。

出席开幕仪式的巴西议员爱德华多（Eduardo Bolsonaro）当着以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的面表示，他的父亲、总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）有意履行今年稍早的承诺，将巴西驻以色列大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁至耶路撒冷。

波索纳洛1月承诺将追随美国总统川普争议性举措，将大使馆搬迁至耶路撒冷，但巴西官员随后改口，深怕这一步会破坏与阿拉伯国家的贸易关系，波索纳洛继而于3月造访以色列时，宣布将在耶路撒冷开设贸易办事处。

爱德华多今天表示，大使馆搬迁行动有所延迟，只不过是因为巴西希望彻底准备妥当。

以色列宣称整个耶路撒冷都是它的首都；巴勒斯坦人则视东耶路撒冷为未来建国时的首都。

几乎所有国家都将驻以大使馆设在特拉维夫，主张耶路撒冷的归属要透过以色列和巴勒斯坦之间的和平协议来决定。

但美国去年5月打破这个维持了几十年的国际共识，将美国大使馆迁移到耶路撒冷，目前为止只有瓜地马拉跟进。巴拉圭原本同样打算迁址，但后来改变心意。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP