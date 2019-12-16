德国会达成碳定价协议 打破气候改革僵局

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（法新社柏林16日电） 德国国会议员今天凌晨达成一项得来不易的碳定价（carbon pricing）折衷协议，打破政府气候政策改革所陷入的僵局。

国会今天凌晨结束6小时漫长会议，决议企业自2021年1月起，每用一公吨碳的额度须缴付25欧元（新台币840元）。这项费率是最初提议的两倍以上。

新费率遭到企业游说团体反对，预计到2025年以前还将调涨至每公吨55欧元，最终再与全欧洲联盟（EU）的碳交易体系进行整合。

德国国会今天的突破令人重新燃起希望，总理梅克尔（Angela Merkel）政府或许可以在耶诞节前通过由4部分组成的气候改革方案。

这套方案也包括降低铁路票价、调高空中交通税金等措施，上月大体上已获得国会两院支持。但新政策成本仍存在争议，法案特定内容遭阻挡，迫使政府与各邦重新协商。

梅克尔政府自9月提出最新气候方案后便遭受批评。环保非政府组织（NGO）与反对党主张这套方案缺乏企图心。

在野的绿党共同主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）也说，在今天取得突破之后，仍需要「更多更多」突破。

© 2019 AFP