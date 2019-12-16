投资人等待美中贸易协议细节释出 亚股多收跌

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（法新社香港16日电） 中国与美国大肆宣扬达成第一阶段贸易协议，不过，投资人对于这项消息并不领情，亚洲股市今天收盘多下跌。观察人士表示，市场仍在等待协议相关细节释出。

中美这世界两大经济强权13日表示，他们终于达成局部贸易协议，当中华府取消对中国商品加徵新一轮关税，并调降已实施的关税税率。这份协议将缓和美中双方持续已久的关税冲突。

上周市场预期美中即将达成协议，带动全球股市自11日起一路上扬，但两国宣布达成第一阶段贸易协议后，卖压随即涌现，华尔街股市13日终场持平。

根据协议，美国总统川普同意取消原定15日对中国商品加徵的关税，并调降已经实施的关税税率。同时，中国承诺加码采购美国农业、能源与制造业产品。中美双方预计下个月初签署这份协议。

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）赞扬川普获得「杰出」成就，但在投资人等待协议相关细节释出之际，亚洲股市今天缺乏动力，难以延续13日劲扬气势，收盘多下跌。

东京股市日经225指数终场下跌0.3%，收23952.35点。香港恒生指数下挫0.7%，收27508.09点。首尔股市小跌0.1%，新加坡、印度、纽西兰和泰国股市也下跌。

但中国今天公布11月经济运行情况，显示零售业和工业表现优于预期，上海股市综合指数终场上涨0.6%，收2984.39点。雪梨股市收涨1.6%。台北股市小涨0.1%。雅加达股市上扬0.2%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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