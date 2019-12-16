法国反年改罢工 连续12天瘫痪交通

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎16日电） 法国政府年金改革计画引发工会发动罢工，导致大众运输停摆。通勤民众今天承受连续第12天的交通瘫痪，政府与工会继续互推责任，恐让数以万计民众的耶诞假期旅行计画面临风险。

「世界报」（Le Monde）等媒体今天报导，消息人士透露，负责退休金制度事务的政府高级专员德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）已经请辞。

在今晨交通尖峰时刻，巴黎市及市郊交通阻塞路段长度共约630公里，塞车长度几乎是平时的两倍。多数地铁路线再次关闭，或是仅运行几列列车。

全法国只有1/3的高铁列车（TGV）和1/4的区域列车运行，但大多数城市未出现首都巴黎遭遇的混乱。

一位名叫佛兰斯华（Francois）的男子在巴黎圣拉萨车站（Gare Saint-Lazare）告诉法新社：「直到现在，我都是在家上班，或开自己的车通勤。」

佛兰斯华表示，他早在晨间5点前就已出门，「但开车不再是选项，不仅因为成本，也因为开车令人筋疲力尽」。

工会计画明天发动新的大型示威，坚持政府必须放弃年金改革计画。他们指称这些改革可能迫使数百万人延后退休。

教师、医院员工、其他公务人员及律师预计再次发动罢工，抗议这项实行单一年金系统的年改计画。新制将把42种退休金制度合而为一。

交通部长柏纳（Elisabeth Borne）告诉法国第2电视台（France 2）：「罢工属于合法，但你也可以尊重诸如年末庆祝等活动。」她批评，工会领袖「破坏假期」将是「不负责任」。

法国总工会（CGT）秘书长马蒂内兹（Philippe Martinez）昨天表示：「如果政府放弃（年金改革）计画，大家开始认真讨论如何改善这套制度…一切都会好转。」

法国国家铁路公司（SNCF）警告，除非罢工在几天内结束，否则时间来不及在12月25日前恢复正常服务。

© 2019 AFP