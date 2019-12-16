环保少女PO照搭车坐地板 德铁大动作澄清

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（法新社柏林15日电） 瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）今天为了她与德国铁路公司（Deutsche Bahn）在推特上的纠纷，被迫站出来为自己说话。

16岁的童贝里参加完日前在马德里举行的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）后，搭乘德铁列车返家，途中在推特（Twitter）上推文。

童贝里写道：「正在人满为患的列车上穿越德国。我终于在回家路上了！」推文下搭配一张她坐在车厢地板上的照片，身旁堆满行李箱。

德国铁路公司急忙回应，指童贝里经过德国时分明是搭乘一等车厢。

德国铁路公司官方帐号以德文推文：「亲爱的葛莉塔（童贝里），感谢你在对抗气候变迁战役里支持我们铁路员工。我们很高兴你在周六搭乘我们的城际高铁（ICE）74车次。」

德铁还说：「如果你也有提到你在一等车厢座位上受到职员亲切专业地服务的话，那就更好啦。」德国铁路公司随后甚至发布新闻稿，补充说童贝里的同行旅伴「从法兰克福（Frankfurt）上车后就一直坐在头等车厢」。

童贝里则推文反击，说她是在过了法兰克福之后的某一站才找到座位，写道「我们从巴塞尔（Basel）出发的列车取消了，所以我们是分别搭两班列车。过了哥廷根（Goettingen）后我才有一个座位。」

「（坐地上）这本来就没怎样，我从来都没有说这是问题。过度拥挤的车厢是一个很好的现象，代表火车客运需求量很大！」（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP