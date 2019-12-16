纽西兰为火山罹难者默哀 续搜寻两名失踪者

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纽西兰为火山罹难者默哀 （中央社威灵顿16日法新电）纽西兰总理阿尔登今天率领全国，为白岛火山爆发事件罹难者默哀一分钟。警方目前仍持续搜寻最后两名失踪人士的遗体。

白岛（White Island）火山9日突然爆发，官方统计死亡人数16人，仍有两人失踪。另有26人仍在纽西兰与澳洲医院治疗，其中许多人因严重烧伤而情况危急。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）与部会首长今天下午2时11分（台湾时间上午9时11分）在国会大厦为罹难者默哀。

火山爆发时，岛上也有邮轮海洋赞礼号（Ovation of the Seas）的旅客。美国跨国邮轮公司经营的海洋赞礼号今晨停泊雪梨。

一名澳洲旅客告诉第9电视台（Channel Nine），全船气氛有点阴郁，「船员人真的很好，努力保持乐观，但大家可以看得出来他们很受伤，我觉得船长有点崩溃落泪」。

阿尔登在她的官方Instagram帐号贴文说，罹难者和纽西兰永远相连，「我们将他们紧紧拥抱入怀」。

搜寻小组13日在岛上寻获6具遗体，并在周末期间搜寻数小时，但最后两名失踪者仍是下落不明。

纽西兰警察署长布希（Mike Bush）表示，两名失踪者据信已葬身环岛水域中。

受欢迎的一日游景点白岛火山，9日爆发时喷出火山灰、蒸气与气体，弥漫全岛，当时有47人在岛上，包括24名澳洲公民，以及来自美国、德国、中国、英国与马来西亚的游客。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP