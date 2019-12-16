肥胖与营养不良双重负担 恐碍中低收入国家发展

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（法新社巴黎15日电） 医学杂志「刺胳针」（The Lancet）今天公布的报告提出警示，肥胖与营养不足恐同时大幅削减中低收入国家的发展进度，这两种健康问题都肇因于缺乏负担得起的健康食物。

「刺胳针」报告指出，这种「营养不良的双重负担」（double burden of malnutrition，DBM）影响全球约130个被列为中低收入国家中1/3以上。

更令人忧心的是，营养不良双重负担问题出现在同一个家户中的情形越来越普遍，最常见的就是体重过重的母亲与营养不足导致发育迟缓的儿童居住在同一个屋檐下。

这两种形式的营养失调，与健康问题及早逝有关，对一个国家的医疗系统和劳动生产力造成沈重负担。

这份与世界卫生组织（WHO）合作汇编的报告指出，体重过重不能再被视为是富有国家的问题，营养不足也不再专属于穷国。

报告指出：「虽然超过1亿4900万孩童发育迟缓，儿童时期体重过重和肥胖问题却几乎在各地都越来越普遍，全球成人死亡每5人中就有1人是不甚理想的饮食造成。」

报告也提出警告，人们对此无所作为导致经济、社会和环境付出的代价，将阻碍未来几十年个人和社会的成长发展。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP