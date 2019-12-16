英相强生20日向国会提交脱欧法案

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦16日电） 英国首相强生（Boris Johnson）发言人今天表示，强生政府打算于本月20日向国会提交一项法案，以让英国能在明年1月脱离欧洲联盟（EU）。

强生发言人告诉记者：「我们计划在耶诞节前展开脱欧进程，且会与（国会下议院）议长讨论，遵循正确宪政方式。」

强生在大选后获得新的授权，将履行他的竞选承诺，推动在明年1月31日前「搞定脱欧」。

强生先前要求提前举行大选，希望在国会获得多数，进而争取国会批准他所提出的脱欧协议。这项豪赌在上周获得惊人回报。

强生领导的执政保守党在下议院选举中拿下365席，取得80席领先，击败主要反对党工党。工党提议举行第2次公投，以决定英国是否要继续留在欧盟。另外，想完全取消脱欧计画的较小自由民主党（Liberal Democrats）选后席次也下滑。

强生发言人暗示，提交法案后可能会由国会议员进行表决，但最终决定权还是在下院议长手上。

他还说：「我们将提交一项法案，确保我们在明年1月底前搞定脱欧，且会反映我们与欧盟就脱欧事宜达成的协议内容。」

路透社报导，强生发言人还表示，这项法案目的是把强生和欧盟商定的协议措辞制订为法律，且英国政府有信心能继续谈判，以与欧盟达成长期自由贸易协议。

© 2019 AFP