詹皇爱家 看完儿子打球再赶场擒老鹰

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（法新社洛杉矶15日电） NBA湖人球星詹姆斯昨天飞到俄亥俄州当起儿子篮球比赛的啦啦队，今天作客出征仍缴出32分和13篮板的双十成绩，率领紫金军团101比94击败亚特兰大老鹰，收下7连胜。

美国职篮NBA洛杉矶湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役21投12中，贡献32分、13篮板外加7助攻及3阻攻，湖人这场也是客场14连胜。

詹姆斯说：「亮点这种东西有时候会发生，有时候不会。我尝试带着喜悦去打球。」

这样的真性情正是詹姆斯从小接触篮球的态度。他昨天回到家乡俄亥俄州，看儿子布朗尼（Bronny）的高中校际篮球比赛。詹姆斯成长于哥伦布东北方150英里的亚克朗（Akron）。

在返乡帮儿子加油前一天，湖人作客迈阿密热火，詹姆斯面对老东家照样砍进28分。

34岁的詹姆斯说：「我不知道我的球员生涯剩多少场比赛。我不知道有多少孩子来球场看我，但这是我的义务，我的义务就是好好打球。」

湖人「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）今天也有27分、13篮板表现。

尽管老鹰后卫杨恩（Trae Young）轰下30分，球队仍输球吞下4连败。

© 2019 AFP