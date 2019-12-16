野蛮游戏：全面晋级 征服北美票房

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（法新社洛杉矶15日电） 据追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报的数字，「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level）周末首映入袋约6010万美元，登北美票房冠军。

「冰雪奇缘2」（Frozen II）在13至15日期间有约1920万美元票房表现，排名第2。

排名第3的是狮门谋杀悬疑片「锋回路转」（Knives Out），进帐930万美元。

排名第4的是华纳兄弟出品的「李察朱威尔事件」（Richard Jewell），但500万美元进帐是克林伊斯威特（Clint Eastwood）最差首映成绩。

排名第5的是环球新片「黑色圣诞节」（Black Christmas），这部刚好于13号星期五首映的电影有440 万美元进帐，几乎打平该片500万美元制作成本。

本周末排名第6到第10的电影依序为：「赛道狂人」（Ford v. Ferrari），410万美元；「皇后与瘦子」（Queen & Slim）360万美元；「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood），340万美元；「黑水风暴」（Dark Waters）200万美元；「暴走曼哈顿」（21 Bridges）120万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP