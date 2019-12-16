雪梨野火带来呛鼻浓烟 医师：进入公卫紧急状态

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨16日电） 医师今天警告，澳洲最大城雪梨近几周笼罩在山林野火带来呛鼻浓烟之中，医院挂号人数暴增，已进入「公共卫生紧急状态」。

澳洲各地近来频频发生气候变迁引发的野火，这几个月已传出数百起火警，其中一场在雪梨北区发生的「超级大火」一夕间就让数栋民宅付之一炬，伯斯（Perth）附近几场恶火更已危及城镇。

包括皇家澳大拉西亚医师学院（Royal Australasian College of Physicians）在内、代表2万5000多名医师和实习医师的20多个医疗团体今天发布联合声明，要求澳洲政府解决有毒空气污染问题。

气候与健康联盟（Climate and Health Alliance）说：「新南威尔斯省的空气污染是公共卫生紧急状态。」

「雪梨与新南威尔斯省部分地区，山林野火浓烟造成的空污程度已达『危险』级的11倍。」

「野火的烟霾特别危险，因为含有大量悬浮微粒PM2.5。」

新南威尔斯省卫生局表示，截至12月11日为止的一周，因呼吸道疾病挂急诊人数和5年平均值相比，激增了48%。

12月10日挂号人数暴增80%，翌日多达2万雪梨人上街抗议空气品质太差。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP