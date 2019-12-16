MLB邦贾纳5年25.6亿转战响尾蛇

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（法新社旧金山15日电） 美国多家媒体报导，美国职棒大联盟MLB旧金山巨人王牌左投「疯邦」邦贾纳（Madison Bumgarner）将以5年8500万美元（约新台币25.6亿）加盟亚利桑那响尾蛇。

生涯11年都效力巨人队、至今拥有3枚世界大赛冠军戒的邦贾纳如今将转战响尾蛇队。

30岁的邦贾纳自初登板以来，即被视为大联盟最可靠的投手之一，并帮助巨人拿下2010年、2012年和2014年世界大赛冠军。

邦贾纳自2009年加入巨人以来，生涯289场出赛，缴出119胜92败、自责分率3.13的成绩。

他今年球季结束后投入自由球员市场，受到洛杉矶道奇等球队的关注，最后落脚响尾蛇。

另外，克里夫兰印地安人已将两度荣获美国联盟赛扬奖的强投克鲁柏（Corey Kluber）交易到德州游骑兵。

为了换来克鲁柏，游骑兵交易后援投手克拉斯（Emmanuel Clase）和中外野手德西尔（Delino DeShields Jr.）至印地安人。

33岁的克鲁柏在大联盟9个球季都效力印地安人，他曾3度入选明星赛，并于2014年和2017年荣获美国联盟赛扬奖。克鲁柏大联盟生涯共投出98胜58败，自责分率3.16，并送出1461次三振。

克鲁柏今年球季仅先发7场，因5月1日迎战迈阿密马林鱼时遭遇强袭平飞球，造成他右手臂骨折且整季报销，本季留下2胜3败、自责分率5.80的成绩。

© 2019 AFP