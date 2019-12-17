世界杯女子足球赛冠军日本代表队 传递东奥圣火

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（法新社东京17日电） 日本东京奥运组织委员会今天公布表示，将由在311大地震同年、2011年取得世界杯女子足球赛冠军的日本代表队成员，担任圣火传递的首批跑者。

组织委员会今天公布明年圣火传递出发地、抵达地，及相关地方政府用各自特殊方式传递圣火等资讯，今天距离圣火传递起跑刚好倒数100天。

明年东奥圣火会行经日本47个都道府县内的858个市区町村，目前除了部分地区仍在协调中，多数地方政府都已公布出发地及抵达地。

有趣的是，有些地方政府会用特殊方式来传递圣火。例如使用311大地震受灾的岩手县三陆铁道来传递，或是在广岛市和平公园内用「日本泳法」来游泳传递；有些地方还会使用马、缆车、船、滑雪等方式。

日本将于明年3月12日前往希腊奥林匹亚取圣火，之后在3月20日抵达宫城县东松岛市的航空自卫队基地，圣火首先以「复兴之火」在宫城县、岩手县及福岛县各展示2天。

接下来圣火将在明年3月26日，从过去作为福岛核子事故废炉作业据点的J-VILLAGE起跑，开始全日本的圣火传递。

圣火传递大约花4个月，预计明年7月10日进入东京，并于7月24日抵达东京都厅。（译者：黄名玺/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP