印度持续示威 穆斯林女子挺身阻警殴人爆红

广告 继续浏览后续

（法新社新德里17日电） 印度一群穆斯林女子不畏挥舞竹棍的警察，围在一名被警方攻击的男学生身旁保护他。这幅景象已成为印度民众抗议公民法修正案通过的象徵。

这起事件发生于15日，地点位于首都新德里（New Delhi）。从在网路爆红影片可以看出，身穿镇暴装备的警察手持2公尺长的竹棍殴打男学生，4名年轻女子赶忙冲到他身旁围住他。接着她们手指着警察大喊：「警察后退，后退。」

这群女性在案发后广受媒体采访；她们挥动手指的样子也被拿来做成抗议海报。22岁历史系女学生雷纳（Ayesha Renna）是4人之一，她告诉印度电视台：「我们完全不害怕这个政府、警察或任何人。」

印度国会上周通过公民法修正案，允许2014年12月31日以前因受宗教迫害，从阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等国逃进印度的人，更容易取得印度公民身分，但穆斯林除外。连日抗议行动继之而起，并持续至今天。

伊斯兰团体、反对派与人权团体表示，这项修正案是总理莫迪（Narendra Modi）计划把印度重塑成印度教国家的一环，但莫迪否认有此计画。

15日晚间的冲突还传出车辆被纵火、德里（Delhi）安全部队闯进大学事件，引发外界不满警察残忍施暴，令抗议情势加剧。

人权团体「国际特赦组织」（Amnesty International）16日对此表示：「学生有权抗议。对和平抗议的学生施暴，在任何情况下都不正当。」

© 2019 AFP