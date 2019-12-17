巴西79岁阿嬷设计内衣兼当模特儿

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（法新社圣保罗17日电） 79岁的夏歌尔在镜头前优雅摆弄撩人姿态，诠释她为60岁以上女性设计的内衣。这位有5个孙儿女的巴西资深熟女两年多前开始为高龄女性设计内衣裤，为的是让社会「看见」她们。

住在巴西圣保罗的夏歌尔（Helena Schargel）退休前在一家纺织公司工作数十年，两年多前决定结束退休生活、开展新事业：为高龄女子设计性感内衣裤，而且由她本人担任模特儿。

夏歌尔告诉法新社：「这个计画有明确目标，就是让女人被看见。」

夏歌尔指出，在巴西，年过60的女性长期被社会、时尚产业，甚至她们自己忽视。

夏歌尔目前与巴西品牌Recco Lingerie及Alto Giro合作，分别为它们设计女用内衣裤和运动服装。她也在Instagram个人页面上分享各类「正能量」满满的讯息，例如「冒险吧」、「你可以做任何事」，并获粉丝热情回应。她的Instagram帐号目前有约1万8000名追踪者。

根据夏歌尔的说法，她从没想过自己有多老，年龄问题从未困扰她。她认为巴西民众热衷于整型手术简直「疯狂」，她个人则直到前几年才惊觉，自己「已不再是33岁」。

夏歌尔的父母是波兰移民，她青少年时期就会自己做衣服，并在父母经营的店铺内销售作品。一生几乎与衣饰脱不了关系的夏歌尔如今膝下已有5个孙儿女，其中一些人还是她所设计衣物的爱用者。

身段轻盈、行动敏捷，且浑身充满活力的夏歌尔每周跳皮拉提斯3次，对每次长达数小时的内衣模特儿拍摄工作也甘之如饴。在镜头前，她不羞于展现身上皱纹和肌肤原貌，并拒绝修图。

「我总是要求，拜托，让我的所有小小皱纹作自己，它们非常重要。它们表现我走过的人生路。」

时尚杂志Vogue巴西版主编麦洛（Paula Merlo）指出，在「男子汉」文化盛行、以「阳性」为尊的巴西，年过60的女性往往遭遇好似她们「已不再活着」的待遇，因此夏歌尔决定当内衣模特儿可谓勇气十足。

「她提醒我们，年过60或70依然有人生要过，而且可以活得很性感、有趣味，甚至有赚头。」

夏歌尔强调，她设计的内衣裤「舒适到荒谬的地步」，而随着全球人口逐步老化，产业有必要准备好因应未来数十年内的高龄女性人口大爆炸。

「20至30年后，老奶奶会比年轻人多很多。」

「我们必须准备好，企业必须为此作准备。」

© 2019 AFP