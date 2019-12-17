星际大战9天行者的崛起洛城世界首映

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶16日电） 星际大战系列最终章「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）今天在洛杉矶举行世界首映，40多年来参演影星也共襄盛举。

饰演星战系列灵魂人物韩索罗（Han Solo）的第一代演员哈里逊福特（Harrison Ford），以及饰演天行者路克（Luke Skywalker）的马克汉米尔（Mark Hamill）都出席今天首映会。

另外，好莱坞重量级大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、黑人名导史派克李（Spike Lee）也出席这场盛会。

饰演星战机器人角色C-3PO的演员安东尼丹尼尔斯（Anthony Daniels）告诉法新社：「我很骄傲能身在这里，并参与其中。」

分析师预测，星战9本周末将开出2亿至2.25亿美元国内票房佳绩，将名列影史开映周末票房最高影片之一。星战系列为影史总票房第二高的系列电影，迄今累积逾92亿美元票房。

星战系列片商、迪士尼执行长艾格（Bob Iger）表示：「如果你考量自1977年以来就爱戴这个故事的全球粉丝群，历经40多年…今晚堪称这9部电影的高潮，是非常重要的夜晚。」

© 2019 AFP