法国重罚500万欧元 彭博拟上诉

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（法新社巴黎16日综合外电报导）美国财经媒体彭博2016年根据假新闻稿，报导法国营建巨擘万喜集团人事和财报异动消息，造成万喜市值大失血。法国有关当局今天对彭博开罚500万欧元。

2016年11月22日多家媒体根据声称是万喜集团（Vinci）发布的新闻稿报导，导致万喜股价一天之内重挫近1/5。这份假新闻稿说，万喜集团开除财务长，以及2015年和2016年上半年的会计帐目有误而重新申报。

法国金融市场管理局（AMF）表示，彭博（Bloomberg）散布「它应该要知道是错误的资讯」。法国金融市场管理局还说，彭博「在发布报导之前没有求证资讯的真假」，未恪遵新闻伦理。

这则假新闻稿和正常的新闻稿几乎难以分辨，却是发布在所谓的镜像网站（mirror site）。镜像网站的网址并非正常的网址，上面的公司发言人手机号码也不正确。假新闻稿上甚至有万喜公关部门主管的假签名。

假新闻稿公布半小时后，镜像网站上公布声称是万喜否认的新闻稿，比万喜真正发布的否认新闻稿还早，这使得金融市场更加一头雾水。

万喜股价闻讯一度重挫19%，公司市值一度蒸发掉60亿欧元。

彭博表示，对于法国金融市场管理局的惩罚感到失望，并打算提起上诉。

彭博说：「彭博也是这起手法缜密诈骗案的受害者之一。对于法国金融市场管理局未揪出元凶予以严惩，而选择对尽力报导显然有新闻价值资讯的新闻媒体开刀，我们深表遗憾。」

© 2019 AFP