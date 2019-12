玛丽亚凯莉耶诞名曲25周年 首登告示牌百大单曲冠军

广告 继续浏览后续

(法新社纽约16日电) 美国流行乐天后玛丽亚凯莉的耶诞经典名曲「你是我最想要的圣诞礼物」(All I Want for Christmas Is You)在发行25年后,终于首度登上告示牌100首热门单曲榜的冠军宝座。

「花蝴蝶」玛丽亚凯莉(Mariah Carey)今天为此推文:「我们做到了。」并附上喜极而泣等一串表情符号。但这样一首每逢佳节便四面袭来的神曲竟不曾夺冠,许多网友同表惊讶。

其实耶诞女王玛丽亚凯莉最初在1994年专辑「祝福」(Merry Christmas)发行这首全球热门歌曲时,告示牌排行榜(Billboard)还不允许这首歌竞逐100首热门单曲榜(Hot 100),因为它不是上市销售单曲。

但情况在1998年12月出现变化,热门单曲榜开始欢迎专辑内歌曲,促使这首耶诞名曲在2000年1月8日首度入围百大榜单。

2003年爱情喜剧电影「爱是您・爱是我」(Love Actually),也帮助玛丽亚凯莉的耶诞追爱心愿烙印在众人心中;串流媒体更确保这首耶诞经典能继续保有一席之地。

玛丽亚凯莉在这首洗脑歌展现自己的宽广音域。自2012年告示牌把串流数据列入统计后,「你是我最想要的圣诞礼物」年年进入百大榜单。

时值歌曲问市25周年,玛丽亚凯莉今年特别努力宣传,万圣节翌日上午就开始上社群媒体推销,还为它拍摄新影片,并首度为它发行独立单曲CD。

